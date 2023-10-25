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В Офисе президента назвали цели рф на этом этапе войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Российское руководство хочет заморозить «конфликт» в Украине, сохранить присутствие на оккупированных территориях и пытается провоцировать нестабильность в других регионах. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

В Офисе президента назвали цели рф на этом этапе войны

Цитата

«россия на этом этапе войны истерически укладывается... Во/первых, в масштабные «мясные» контрштурмы, чтобы пройти хотя бы на 500 метров. Ради пропагандистских целей… Во/вторых, в провоцирование других очагов нестабильности в разных регионах. И пролонгацию этих нестабильностей, чтобы максимально отвлечь внимание демократий от поддержки Украины. В/третьих, в обязательное замораживание конфликта, снижение интенсивности боевых действий и сохранение своего присутствия на части оккупированных территорий. С последующим выходом на следующие этапы войны», - написал Подоляк в Telegram.

Дополнение

По словам Подоляка, россия в постоянном поиске вооружения в третьих странах и создании сети производств в «пределах условного террористического Альянса».

Также, как отметил Подоляк, Россия пытается перевести войну в позиционную без существенного продвижения сторон, чтобы частично восстановить влияние на глобальные диссекции.

«Все это вместе имеет предсказуемый, примитивный вид и легко устраняется жесткой принципиальной позицией коалиции стран демократии. Нужно довести войну до справедливого финала и получить архитектуру нового глобального порядка», - заметил Подоляк.

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