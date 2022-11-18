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В офісі Дуди заявили, що падіння ракети не спричинило напругу між Польщею та Україною

В офісі Дуди заявили, що падіння ракети не спричинило напругу між Польщею та Україною

Київ • УНН

 • 413611 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вибух у Пшеводуві біля польсько-українського кордону не спричинив напругу між Києвом та Варшавою. Не було навіть бурхливого обміну думками між президентами, їхніми радниками чи командою, повідомив глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю Polsat News, передає УНН

Цитата

"Я б не стверджував, що між Варшавою та Києвом була якась велика напруга. Не було навіть бурхливого обміну думками між президентами чи між нами, їхніми радниками чи командою, яка співпрацює", - сказав він.

Деталі

Кумох наголосив, що для Польщі було важливо визначити, чи було падіння ракети навмисною атакою. За його словами, вибух не був нападом на країну, а трагічним випадком, у якому ​​винна росія, яка продовжує війну проти України.

Він нагадав, що польська та американська сторони схиляються до гіпотези, що це була ракета українських ППО, яка не влучила в ціль і в якій не спрацював старий радянський апарат самоліквідації. Водночас Кумох визнав, що у Польщі взяли до уваги інформацію, що Пшеводув, де впала ракета, має таку ж широту, як Київ, і ту ж довготу, що й Львів.

"Так каже українська сторона, і, звісно, ​​до цього треба прислухатися", - зауважив глава Бюро.

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Нагадаємо

Українських фахівців мали б допустити до розслідування обставин падіння ракети у польському Пшеводуві, що неподалік від кордону України.

Речник польського МЗС Лукаш Ясіна заявив, що результати розслідування обстрілу стануть відомі за кілька днів.

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