В одному з райсудів столиці виявлено зараження працівників коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У працівників Голосіївського райсуду Києва виявлено коронавірус. Про це йдеться на інтернет-сторінці суду, передаэ УНН.
“Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у ряду працівників Голосіївського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19.
Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Голосіївського районний суд міста Києва продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя”, — повідомили у суді.
Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, проведено прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжито заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.
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Також, з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечного вірусного захворювання запроваджено ряд заходів, зокрема:
— припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів в режимі відеоконференції у Голосіївському районному суді міста Києва, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду;
— припинено проведення особистого прийому громадян канцеляріями суду та архівом;
— співробітникам служби судової охорони допускаються до приміщень суду виключно учасники судових засідань у захисних масках та після термометрії;
— судді Голосіївського районного суду проводять судові засідання лише за участю учасників справи.