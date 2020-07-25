В одном из райсудов столицы работники заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. У работников Голосеевского райсуда Киева обнаружен коронавирус. Об этом говорится на интернет-странице суда, передаэ УНН.
"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, у ряда работников Голосеевского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19.
Действующее законодательство не предусматривает приостановление работы суда, а следовательно Голосеевского районный суд Киева продолжает осуществлять судопроизводство, для обеспечения доступа к правосудию", - сообщили в суде.
Вместе с этим, в целях безопасного пребывания в здании суда, проведена уборка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, приняты меры к самоизоляции лиц, непосредственно контактировавших с больным, с их последующим тестированием на COVID-19.
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Также, с целью предотвращения распространения особо опасного вирусного заболевания введен ряд мер, в частности:
- прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов в режиме видеоконференции в Голосеевском районном суде города Киева, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства;
- прекращено проведение личного приема граждан канцеляриями суда и архивом;
- сотрудникам службы судебной охраны допускаются в помещения суда исключительно участники судебных заседаний в защитных масках и после термометрии;
- судьи Голосеевского районного суда проводят судебные заседания только с участием участников дела.