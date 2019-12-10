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В Одесу намагались нелегально завезти 30 тонн брендового одягу та техніки

В Одесу намагались нелегально завезти 30 тонн брендового одягу та техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Одеською митницею блокували спробу незаконного ввезення в Україну 30 тонн товарів широкого вжитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“В Одеський торговельний морський порт прибули 3 контейнери із однієї з країн Східної Азії. Правоохоронці отримали інформацію, що в них міститься незадекларований вантаж, який згодом ділки планували незаконно оформити та вивезти з території порту”, — сказано у повідомленні.

Під час перевірки у контейнерах була виявлена контрафактна продукція товарів відомих світових брендів — електронна техніка, одяг, спортивні товари. Загальна вага виявленого контрафакту становить 30 тонн.

Наразі нелегальний вантаж вилучено. Точна сума попереджених СБУ збитків державному бюджету з’ясовується.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, а також замовників товару та можливої причетності посадових осіб контролюючих органів до нелегальної схеми.

Нагадаємо, Служба безпеки України у Житомирській області блокувала розкрадання та незаконне переправлення оптових партій лісоматеріалів до однієї з країн Східної Азії.

Українські Національні Новини

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