В Одессу пытались нелегально ввезти 30 тонн брендовой одежды и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Одесской таможней блокировали попытку незаконного ввоза в Украину 30 тонн товаров широкого потребления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В Одесский торговый морской порт прибыли 3 контейнера с одной из стран Восточной Азии. Правоохранители получили информацию, что в них содержится незадекларированный груз, который впоследствии дельцы планировали незаконно оформить и вывезти с территории порта", - говорится в сообщении.
Во время проверки в контейнерах была обнаружена контрафактная продукция товаров известных мировых брендов - электронная техника, одежда, спортивные товары. Общий вес обнаруженного контрафакта составляет 30 тонн.
Сейчас нелегальный груз изъят. Точная сумма предупрежденных СБУ ущерб государственному бюджету выясняется.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, а также заказчиков товара и возможной причастности должностных лиц контролирующих органов к нелегальной схеме.
Напомним, Служба безопасности Украины в Житомирской области блокировала хищение и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии.