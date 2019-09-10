В Одеському аеропорту затримали розшукуваного за вбивство росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У міжнародному аеропорту Одеси затримали громадянина Росії, який перебував у розшуку Інтерполу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Громадянина Росії, якого оголошено у міжнародний розшук, виявили серед пасажирів рейсу "Одеса - Стамбул". Чоловік 1983 року народження підозрюється в Росії у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство).
Наразі він перебуває під варто. Вирішується питання щодо його екстрадиції.
Нагадаємо, наркобарона Амоса Дов Силвера, який втік з аеропорту "Бориспіль" перед екстрадицією з України, затримали. врешті його видали Ізраїлю.