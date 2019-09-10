В Одесском аэропорту задержали разыскиваемого за убийство россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В международном аэропорту Одессы задержали гражданина России, который находился в розыске Интерпола. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Гражданина России, который объявлен в международный розыск, обнаружили среди пассажиров рейса "Одесса - Стамбул". Мужчина 1983 года рождения подозревается в России в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, наркобарона Амоса Дов Силвера, сбежавший из аэропорта "Борисполь" перед экстрадицией из Украины, задержали. Позже его выдали Израилю.