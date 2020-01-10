В Одеській ОДА розповіли про долю танкеру Delfi, що зазнав кораблетрощі біля одеського пляжу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Одеській обласній державній адміністрації обговорили ліквідацію наслідків аварії, пов’язаної з танкером Delfi, що зазнав кораблетрощі 22 листопада 2019 року біля берегів Одеси. Засідання проходило під головуванням керівника ОДА Максима Куцого за участю представників Адміністрації морських портів України, Капітанії Одеського порту, департаментів Одеської міськради, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Держекоінспеції, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.
Як зазначили в ОДА, наразі було проведено водолазний огляд танкеру. Результати дослідження експерти нададуть до 15 січня.
“Беручи до уваги висновок водолазів, власник судна вирішить — підіймати танкер та буксувати до найближчих портів чи розпилювати на метал. Ми очікуємо, що він озвучить своє рішення до 25 січня. Тоді в нас буде чітке уявлення, скільки часу піде на повну ліквідацію наслідків аварії”, — зазначив Куций на нараді.
Нагадаємо, кораблетроща танкеру Delfi сталася 22 листопада 2019 року. Напередодні вночі судно у шторм зірвало з якорю в Одеському заливі та віднесло до пляжу “Дельфін”, де воно сіло на міль. Спільними зусиллями ОДА, Одеської міської ради, прикордонників, водолазної служби, ДСНС та військових екіпаж танкеру в кількості трьох осіб вдалося евакуювати.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.