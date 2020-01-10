В Одесской ОГА рассказали о судьбе танкера Delfi, потерпевшего кораблекрушения у одесского пляжа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Одесской областной государственной администрации обсудили ликвидацию последствий аварии, связанной с танкером Delfi, потерпевшего кораблекрушения 22 ноября 2019 года у берегов Одессы. Заседание проходило под председательством руководителя ОГА Максима Куцый с участием представителей Администрации морских портов Украины, капитании Одесского порта, департаментов Одесского горсовета, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Госсэкоинспеции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
Как отметили в ОГА, пока было проведено водолазный осмотр танкера. Результаты исследования эксперты предоставят до 15 января.
“Принимая во внимание заключение водолазов, владелец судна решит — поднимать танкер и буксовать в ближайшие портов или расспилять на металл. Мы ожидаем, что он озвучит свое решение до 25 января. Тогда у нас будет четкое представление, сколько времени уйдет на полную ликвидацию последствий аварии”, — отметил Куцый на совещании.
Напомним, кораблекрушение танкера Delfi произошедшего 22 ноября 2019 года. Накануне ночью судно в шторм сорвало с якоря в Одесском заливе и отнесло к пляжу “Дельфин”, где оно село на мель. Совместными усилиями ОГА, Одесского городского совета, пограничников, водолазной службы, ГСЧС и военных экипаж танкера в количестве трех человек удалось эвакуировать.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.
Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.