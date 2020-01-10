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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 12861 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115736 просмотра

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В Одесской ОГА рассказали о судьбе танкера Delfi, потерпевшего кораблекрушения у одесского пляжа

В Одесской ОГА рассказали о судьбе танкера Delfi, потерпевшего кораблекрушения у одесского пляжа

Киев  •  УНН

 • 11682 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Одесской областной государственной администрации обсудили ликвидацию последствий аварии, связанной с танкером Delfi, потерпевшего кораблекрушения 22 ноября 2019 года у берегов Одессы. Заседание проходило под председательством руководителя ОГА Максима Куцый с участием представителей Администрации морских портов Украины, капитании Одесского порта, департаментов Одесского горсовета, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Госсэкоинспеции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.

Как отметили в ОГА, пока было проведено водолазный осмотр танкера. Результаты исследования эксперты предоставят до 15 января.

“Принимая во внимание заключение водолазов, владелец судна решит — поднимать танкер и буксовать в ближайшие портов или расспилять на металл. Мы ожидаем, что он озвучит свое решение до 25 января. Тогда у нас будет четкое представление, сколько времени уйдет на полную ликвидацию последствий аварии”, — отметил Куцый на совещании.

Напомним, кораблекрушение танкера Delfi произошедшего 22 ноября 2019 года. Накануне ночью судно в шторм сорвало с якоря в Одесском заливе и отнесло к пляжу “Дельфин”, где оно село на мель. Совместными усилиями ОГА, Одесского городского совета, пограничников, водолазной службы, ГСЧС и военных экипаж танкера в количестве трех человек удалось эвакуировать.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.

Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.

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