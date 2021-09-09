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17 березня, 19:38 • 89139 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113505 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150568 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160710 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178094 перегляди

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В Одеській області затримали терориста "Ісламської держави"

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області. Чоловік є вихідцем із Центральної Азії та перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності. Про це УНН повідомили в СБУ.

Цитата

“За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував в Україні із порушенням вимог міграційного законодавства.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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