В Одеській області затримали терориста "Ісламської держави"

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“За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, — йдеться в повідомленні.

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Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував в Україні із порушенням вимог міграційного законодавства.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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