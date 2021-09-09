В Одеській області затримали терориста "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області. Чоловік є вихідцем із Центральної Азії та перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності. Про це УНН повідомили в СБУ.
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“За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував в Україні із порушенням вимог міграційного законодавства.
Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
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