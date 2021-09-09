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В Одесской области задержали участника международной террористической организации "Исламское государство"

В Одесской области задержали участника международной террористической организации "Исламское государство"

Киев  •  УНН

 • 20131 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации в Одесской области. Мужчина является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности. Об этом УНН сообщили в СБУ.

Цитата

“По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации “Исламское государство”, — говорится в сообщении.

Детали

Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в Украине с нарушением требований миграционного законодательства.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

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