В Іраці жертвами бойовиків ІД стали семеро поліцейських

Деталі

За його даними, екстремісти напали на силовиків в одному з сіл в провінції Кіркук на північ від Багдада. Кілька поліцейських отримали поранення, проте їх точна кількість наразі невідома.

Згідно з інформацією представників правоохоронних органів, сутички з радикалами тривають досі. Спрямовані туди підкріплення поки не можуть пробитися до місця зіткнень, оскільки всі під’їзди до нього заміновані.

Доповнення

Бойовики ІД окупували близько третини іракської території влітку 2014 року. У червні того ж року вони захопили друге за величиною місто країни Мосул і оголосили його столицею так званого халіфату. У 2015 році за підтримки міжнародної коаліції урядові сили почали широкомасштабну кампанію зі звільнення перейшли під контроль екстремістів районів. Після поразки угруповання в Іраку, про який влада оголосила в грудні 2017 року, обстановка в сфері безпеки там помітно покращилася, а атаки, в тому числі теракти і інші вилазки, пішли на спад.

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Силові відомства як і раніше проводять в різних районах рейди з метою знищення терористичного підпілля, бойовики якого все ще здійснюють напади на співробітників правопорядку, армію і мирних громадян.

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