В Одеській області через провали ґрунту перекрили частину дороги державного значення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський – Монаші - /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ через підмивання ґрунту провалилося дорожнє покриття. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Служби автомобільних доріг Одеської області.
“Увага! З 14:00 години, 4 серпня 2019 р, вводиться тимчасове обмеження руху автотранспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ”, — йдеться у повідомленні.
У Службі повідомили, відбулося часткове підмивання ґрунту земляного полотна та проїжджої частини.
Об’їзд автотранспорту здійснюється по автомобільній дорозі /Н-33/ — Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка — /М-27/.
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