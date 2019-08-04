В Одесской области из-за провалов почвы перекрыли часть дороги государственного значения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - /М-15/ подъезд к порту Черноморск из-за подмывание грунта провалилось дорожное покрытие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Службы автомобильных дорог Одесской области.
"Внимание! С 14:00 часов, 4 августа 2019 г., вводится временное ограничение движения автотранспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - /М-15/ подъезд к порту Черноморск", - говорится в сообщении.
В Службе сообщили, произошло частичное подмывания грунта земляного полотна и проезжей части.
Объезд автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге /Н-33/ - Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка - /М-27/.
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