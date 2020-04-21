В Одеській області через коронавірус закривають місто
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Подільську Одеської області буде посилено режим карантинних обмежень через спалах коронавірусу. У місто пускатимуть тільки безпосередньо його жителів, заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"У місті будуть посилені карантинні заходи, посилиться санобробка вулиць і під'їздів, на в'їзді в місто цілодобово чергуватимуть представники Національної гвардії і Національної поліції. Буде заборонений транзитний проїзд через місто. Представники Нацгвардії і Нацполіції пропускатимуть транспорт тільки громадян, які зареєстровані в місті Подільськ", - сказав Куций.
За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій тиждень тому рекомендувала районній адміністрації і мерії міста Подільськ закрити ринки, обмежити масові зібрання людей і додатково провести санітарні заходи. За реалізацію поставленого комісією завдання несе відповідальність місцева влада.
"Ми всі бачили, що минулий тиждень в місті, як і раніше, працювали ринки, працювала велика кількість магазинів і санітарні заходи не проводилися належним чином", - додав глава ОДА.
Нагадаємо, раніше стало відомо що Подільська міська лікарня в Одеській області закривається на двотижневий карантин у зв'язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників.