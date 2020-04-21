В Одесской области из-за коронавируса закрывают город
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Подольске Одесской области будет усилен режим карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса. В город будут пускать только непосредственно его жителей, заявил сегодня во время брифинга глава Одесской ОДА Максим Куцый, передаёт УНН.
“В городе будут усилены карантинные мероприятия, усилится санобработка улиц и подъездов, на въезде в город будет круглосуточно дежурить представители Национальной гвардии и Национальной полиции. Будет запрещён транзитный проезд через город. Представители Нацгвардии и Нацполиции будут пропускать транспорт только граждан, которые зарегистрированы в городе Подольск”, — сказал Куцый.
По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям неделю назад рекомендовала районной администрации и мэрии города Подольск закрыть рынки, ограничить массовые собрания людей и дополнительно провести санитарные мероприятия. За реализацию поставленной комиссией задачи несёт ответственность местная власть.
“Мы все видели, что прошедшую неделю в городе по прежнему работали рынки, работало большое количество магазинов и санитарные мероприятия не проводились должным образом”, — добавил глава ОГА.
Напомним, ранее стало известно что Подольская городская больница в Одесской области закрывается на двухнедельный карантин в связи с большим количеством случаев COVID-19 среди медработников.