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В Одеській психлікарні хочуть запровадити кейтеринг: в профільному департаменті ОВА розповіли подробиці інциденту з харчуванням та показали відео лікарні

В Одеській психлікарні хочуть запровадити кейтеринг: в профільному департаменті ОВА розповіли подробиці інциденту з харчуванням та показали відео лікарні

Київ • УНН

 • 21406 перегляди

Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА прокоментував ситуацію з харчуванням у психіатричній лікарні. Розпочато ремонтні роботи, розглядається перехід на кейтеринг, а бізнес допомагає з додатковими продуктами.

У Департаменті охорони здоровʼя Одеської облдержадміністрації прокоментували ситуацію із харчуванням, яка склалася в одному з обласних спеціалізованих закладів медичної допомоги, передає УНН.

Деталі

Йдеться про Одеську психіатричну лікарню. Пацієнти лікарні жалілися на неякісне харчування і погані умови перебування у медзакладі.

У Департаменті охорони здоровʼя розʼяснили, що зовсім нещодавно лікарня отримала нового керівника. Йому у спадок дістався медзаклад з великою кількістю проблемних питань, в тому числі кредиторська заборгованість по заробітній платі (що була погашена за кошти обласного бюджету), старі приміщення та незадовільні умови для утримання хворих.

"З даною реальністю зіштовхнулися обласна адміністрація та керівництво медзакладу. Тривалий час лікарня не ремонтувалася, не оснащувалася та не модернізувалася", - йдеться у повідомленні.

З 2023 року за ініціативи Одеської ОВА розпочаті ремонтні роботи. Станом на зараз ремонтні роботи тривають, зокрема за останній рік у закладі змінені вікна, відремонтована покрівля даху, каналізація, поступово покращується устаткування палат.

"Щодо проблеми з якістю харчування: наразі розглядається питання щодо переходу лікарні на кейтеринг, як у деяких інших медичних закладах, це може зайняти деякий час, через обовʼязкове проведення тендерної та інших процедур. Поки перехід не буде завершений, покращити якість харчування хворих вже допомагають представники бізнесу Одещини. Підприємці постачають медзакладу додаткові продукти, зокрема мʼясо, овочі та фрукти. За що Департамент охорони здоровʼя висловлює щиру вдячність свідомому бізнесу", - йдеться у повідомленні.

У ДОЗ додали, що перевірка медзакладу завершиться до 1 вересня, щоб виявити як об'єктивні проблеми, так і суб'єктивні, пов'язані з можливим порушенням обов'язків працівниками.

Нагадаємо

Днями бойовий медик Петро Конопля оголосив голодуваннячерез погане харчування та умови перебування в психлікарні на Одещині. У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю. На скандал оперативно відреагували в Одеській ОВА, і за добу лікарня перетворилися на санаторій, принаймні, у харчуванні, кажуть пацієнти. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я

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