В Одесской психбольнице хотят ввести кейтеринг: в профильном департаменте ОВА рассказали подробности инцидента с питанием и показали видео больницы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67295 просмотра
Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

  •  40283 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  39530 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  35661 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  45209 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  180742 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  182585 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  200151 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  212621 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  263934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

  •  20319 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

  •  11823 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

  •  17035 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  26762 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  106794 просмотра
Актуальное
В Одесской психбольнице хотят ввести кейтеринг: в профильном департаменте ОВА рассказали подробности инцидента с питанием и показали видео больницы

В Одесской психбольнице хотят ввести кейтеринг: в профильном департаменте ОВА рассказали подробности инцидента с питанием и показали видео больницы

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 18:37  •  1127 просмотра

Read in English

Департамент здравоохранения Одесской ОВА прокомментировал ситуацию с питанием в психиатрической больнице. Начаты ремонтные работы, рассматривается переход на кейтеринг, а бизнес помогает с дополнительными продуктами.

В Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации прокомментировали ситуацию с питанием, которая сложилась в одном из областных специализированных учреждений медицинской помощи, передает УНН.

Детали

Речь идет об Одесской психиатрической больнице. Пациенты больницы жаловались на некачественное питание и плохие условия пребывания в медучреждении.

В Департаменте здравоохранения разъяснили, что совсем недавно больница получила нового руководителя. Ему в наследство досталось медучреждение с большим количеством проблемных вопросов, в том числе кредиторская задолженность по заработной плате (которая была погашена за средства областного бюджета), старые помещения и неудовлетворительные условия для содержания больных.

"С данной реальностью столкнулись областная администрация и руководство медучреждения. Долгое время больница не ремонтировалась, не оснащалась и не модернизировалась", - говорится в сообщении.

С 2023 года по инициативе Одесской ОВА начаты ремонтные работы. По состоянию на сейчас ремонтные работы продолжаются, в частности за последний год в заведении изменены окна, отремонтирована кровля крыши, канализация, постепенно улучшается оборудование палат.

"Относительно проблемы с качеством питания: сейчас рассматривается вопрос о переходе больницы на кейтеринг, как в некоторых других медицинских учреждениях, это может занять некоторое время, из-за обязательного проведения тендерной и других процедур. Пока переход не будет завершен, улучшить качество питания больных уже помогают представители бизнеса Одесской области. Предприниматели поставляют медучреждению дополнительные продукты, в частности мясо, овощи и фрукты. За что Департамент здравоохранения выражает искреннюю благодарность сознательному бизнесу", - говорится в сообщении.

В ДЗ добавили, что проверка медучреждения завершится до 1 сентября, чтобы выявить как объективные проблемы, так и субъективные, связанные с возможным нарушением обязанностей работниками.

Напомним

На днях боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью. На скандал оперативно отреагировали в Одесской ОВА, и за сутки больница превратились в санаторий, по крайней мере, в питании, говорят пациенты. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
  •  20319 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  115402 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  122312 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  180742 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  106077 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  89222 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  78275 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  182585 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100105 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  97086 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Популярные

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  45209 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  35661 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  39530 просмотра
Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

  •  40283 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67295 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  180742 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  182585 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  200151 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  212621 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  263934 просмотра

Война

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17872 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18504 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22372 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23999 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23493 просмотра

политика

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17872 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18504 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22372 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23999 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23493 просмотра

Война

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17872 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18504 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22372 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23999 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23493 просмотра

политика

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17872 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18504 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22372 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23999 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23493 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  86586 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  100289 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  101877 просмотра

Экономика

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

  •  21141 просмотра
Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

  •  15724 просмотра
В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  16595 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  31179 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  21884 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  20007 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67304 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  35823 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  100599 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

22 августа 2024, 15:42  •  42252 просмотра