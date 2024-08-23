В Одесской психбольнице хотят ввести кейтеринг: в профильном департаменте ОВА рассказали подробности инцидента с питанием и показали видео больницы

В Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации прокомментировали ситуацию с питанием, которая сложилась в одном из областных специализированных учреждений медицинской помощи, передает УНН.

Детали

Речь идет об Одесской психиатрической больнице. Пациенты больницы жаловались на некачественное питание и плохие условия пребывания в медучреждении.

В Департаменте здравоохранения разъяснили, что совсем недавно больница получила нового руководителя. Ему в наследство досталось медучреждение с большим количеством проблемных вопросов, в том числе кредиторская задолженность по заработной плате (которая была погашена за средства областного бюджета), старые помещения и неудовлетворительные условия для содержания больных.

"С данной реальностью столкнулись областная администрация и руководство медучреждения. Долгое время больница не ремонтировалась, не оснащалась и не модернизировалась", - говорится в сообщении.

С 2023 года по инициативе Одесской ОВА начаты ремонтные работы. По состоянию на сейчас ремонтные работы продолжаются, в частности за последний год в заведении изменены окна, отремонтирована кровля крыши, канализация, постепенно улучшается оборудование палат.

"Относительно проблемы с качеством питания: сейчас рассматривается вопрос о переходе больницы на кейтеринг, как в некоторых других медицинских учреждениях, это может занять некоторое время, из-за обязательного проведения тендерной и других процедур. Пока переход не будет завершен, улучшить качество питания больных уже помогают представители бизнеса Одесской области. Предприниматели поставляют медучреждению дополнительные продукты, в частности мясо, овощи и фрукты. За что Департамент здравоохранения выражает искреннюю благодарность сознательному бизнесу", - говорится в сообщении.

В ДЗ добавили, что проверка медучреждения завершится до 1 сентября, чтобы выявить как объективные проблемы, так и субъективные, связанные с возможным нарушением обязанностей работниками.

Напомним

На днях боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью. На скандал оперативно отреагировали в Одесской ОВА, и за сутки больница превратились в санаторий, по крайней мере, в питании, говорят пациенты.