В Одесі зник неповнолітній хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У місті Одеса зник безвісти 17-річний хлопець. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Київським відділом поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області розшукується 17-річний Хабіб Пилип, який пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 186 см, волосся темне коротке, очі карі.
Був одягнений у можливо в зелену куртку, темно-зелені джинси, білі кросівки.
Був на велосипеді біло-синього кольору.
Нагадаємо, на Харківщині зник літній чоловік, який має проблеми з пам'яттю.