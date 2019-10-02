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В Одесі зник неповнолітній хлопець

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У місті Одеса зник безвісти 17-річний хлопець. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

В Одесі зник неповнолітній хлопець

"Київським відділом поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області розшукується 17-річний Хабіб Пилип, який пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 186 см, волосся темне коротке, очі карі.

Був одягнений у можливо в зелену куртку, темно-зелені джинси, білі кросівки.

Був на велосипеді біло-синього кольору.

Нагадаємо, на Харківщині зник літній чоловік, який має проблеми з пам'яттю.

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