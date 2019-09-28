На Харківщині зник літній чоловік, який має проблеми з пам'яттю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Харківській області зник безвісти чоловік 1948 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Співробітники Великобурлуцького відділу поліції встановлюють місцезнаходження Юр’єва Володимира Вікторовича, 1948 року народження. Чоловік 27 вересня пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 165-175 см, худорлявої статури, волосся світле з просіддю.
Був одягнутий у чорні спортивні штани, синю спортивну кофту, синю бейзболку та чорні резинові капці.
При ходьбі тримає руки позаду. На правій руці в області великого пальця є татуювання "ВОВА". Має проблеми з пам’яттю.
Нагадаємо, в Одесі зник неповнолітній хлопець.