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В Харьковской области исчез пожилой мужчина, который имеет проблемы с памятью

Киев • УНН

 • 12567 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Харьковской области пропал без вести мужчина 1948 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Харьковской области исчез пожилой мужчина, который имеет проблемы с памятью

"Сотрудники Великобурлукского отдела полиции устанавливают местонахождение Юрьева Владимира Викторовича, 1948 года рождения. Мужчина 27 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы светлые с просидью.

Был одет в черные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, синюю бейзболку и черные резиновые тапочки.

При ходьбе держит руки за спиной. На правой руке в области большого пальца есть татуировка "ВОВА". Имеет проблемы с памятью.

Напомним, в Одессе исчез несовершеннолетний парень.

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