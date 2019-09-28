В Харьковской области исчез пожилой мужчина, который имеет проблемы с памятью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Харьковской области пропал без вести мужчина 1948 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Сотрудники Великобурлукского отдела полиции устанавливают местонахождение Юрьева Владимира Викторовича, 1948 года рождения. Мужчина 27 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы светлые с просидью.
Был одет в черные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, синюю бейзболку и черные резиновые тапочки.
При ходьбе держит руки за спиной. На правой руке в области большого пальца есть татуировка "ВОВА". Имеет проблемы с памятью.
Напомним, в Одессе исчез несовершеннолетний парень.