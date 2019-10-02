В Одессе пропал несовершеннолетний парень

"Киевским отделом полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области разыскивается 17-летний Хабиб Филипп, который ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы: на вид 17 лет, рост 186 см, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет возможно в зеленую куртку, темно-зеленые джинсы, белые кроссовки.

Был на велосипеде бело-синего цвета.

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