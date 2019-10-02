В Одессе пропал несовершеннолетний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В городе Одесса пропал без вести 17-летний парень. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Киевским отделом полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области разыскивается 17-летний Хабиб Филипп, который ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся", - говорится в сообщении.
Приметы: на вид 17 лет, рост 186 см, волосы темные короткие, глаза карие.
Был одет возможно в зеленую куртку, темно-зеленые джинсы, белые кроссовки.
Был на велосипеде бело-синего цвета.
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