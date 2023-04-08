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В Одесі затримали іноземця за найм кілера для вбивства бізнес-партнерів

В Одесі затримали іноземця за найм кілера для вбивства бізнес-партнерів

Київ • УНН

 • 4870054 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Оперативники Нацполіції затримали в Одесі громадянина Туреччини, який підозрюється у замовлення вбивства партнерів по бізнесу і перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, пише УНН.

Цитата

"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі", - повідомили у поліції.

Деталі

Як зазначається, правоохоронні органи кілька років розшукували іноземця за вчинення злочину, передбаченого ст. 82/1 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу Турецької Республіки.

"Коли у фігуранта виникли бізнесові спори із діловими партнерами, він через посередника замовив їх вбивство", - вказали у поліції.

Він втік із Туреччини, і встановили місце перебування розшукуваного співробітники Нацполіції і разом із місцевими оперативниками затримали зловмисника в Одесі. Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

Згідно із законодавством Турецької Республіки, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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