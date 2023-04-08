В Одесі затримали іноземця за найм кілера для вбивства бізнес-партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Оперативники Нацполіції затримали в Одесі громадянина Туреччини, який підозрюється у замовлення вбивства партнерів по бізнесу і перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, пише УНН.
Цитата
"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі", - повідомили у поліції.
Деталі
Як зазначається, правоохоронні органи кілька років розшукували іноземця за вчинення злочину, передбаченого ст. 82/1 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу Турецької Республіки.
"Коли у фігуранта виникли бізнесові спори із діловими партнерами, він через посередника замовив їх вбивство", - вказали у поліції.
Він втік із Туреччини, і встановили місце перебування розшукуваного співробітники Нацполіції і разом із місцевими оперативниками затримали зловмисника в Одесі. Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.
Згідно із законодавством Турецької Республіки, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині судитимуть чоловіка, якого покусав рій бджіл при спробі викрасти вулики