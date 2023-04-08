В Одессе задержали иностранца за наем киллера для убийства бизнес-партнеров

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"Гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнеров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным. Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов сбежал из Турции. Украинские полицейские задержали его в Одессе", - сообщили в полиции.

Детали

Как отмечается, правоохранительные органы несколько лет разыскивали иностранца за совершение преступления, предусмотренного ст. 82/1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Турецкой Республики.

"Когда у фигуранта возникли деловые споры с деловыми партнерами, он через посредника заказал их убийство", - указали в полиции.

Он сбежал из Турции, и установили местонахождение разыскиваемого сотрудники Нацполиции и вместе с местными оперативниками задержали злоумышленника в Одессе. Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

Согласно законодательству Турецкой Республики, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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