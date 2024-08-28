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В Одесі затримано підпалювача храму: 21-річному загрожує 10 років

В Одесі затримано підпалювача храму: 21-річному загрожує 10 років

Київ • УНН

 • 11686 перегляди

Поліція затримала 21-річного чоловіка, який намагався підпалити храм в Одесі. Підозрюваному не вдалося завершити свій намір, обійшлося без пошкоджень. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

В Одесі поліцейські затримали підпалювача храму, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася вчора близько четвертої години. Про неї в поліцію сповістив настоятель.

Того ж дня правоохоронці встановили палія і затримали його неподалік від місця проживання у тому ж районі Одеси. Ним, за даними поліції, виявився 21-річний чоловік. 

"Поліцейські з’ясували, що він купив в одному з супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу. Банкноти погоріли і згасли. У цей час у приміщення увійшла служителька. Правопорушник відштовхнув її і втік", - вказали правоохоронці.

Повідомляється, що завершити свій намір зловмиснику не вдалося, обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Правопорушнику повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. 

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до десяти років увʼязнення.

"Мотиви його вчинку встановлюватимемо під час подальшого слідства. У межах провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника", - зазначили у поліції.

У чоловічому монастирі в Одесі через блискавку загорівся купол храму27.08.24, 15:30 • 12625 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПУНН-Одеса

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