В Одессе задержан поджигатель храма: 21-летнему грозит 10 лет

В Одессе полицейские задержали поджигателя храма, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел вчера около четырех часов. О нем в полицию известил настоятель.

В тот же день правоохранители установили поджигателя и задержали его неподалеку от места жительства в том же районе Одессы. Им, по данным полиции, оказался 21-летний мужчина.

"Полицейские выяснили, что он купил в одном из супермаркетов бутылки с зажигательной смесью, зашел в храм, разлил жидкость по периметру зала, поджег пару денежных купюр и бросил их на пол. Банкноты погорели и погасли. В это время в помещение вошла служительница. Правонарушитель оттолкнул ее и убежал", - указали правоохранители.

Сообщается, что завершить свое намерение злоумышленнику не удалось, обошлось без повреждений и пострадавших. Правонарушителю сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершенном путем поджога.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

"Мотивы его поступка будем устанавливать в ходе дальнейшего следствия. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, в частности на проверку вменяемости правонарушителя", - отметили в полиции.

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