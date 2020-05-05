В Одесі затримали чоловіка, який заліз на затонулий танкер Delfi
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Одесі затримали чоловіка, який незаконно проникнув на затонулий танкер Delfi, а потім погрожував патрульним поліцейським зброєю, внаслідок чого один з них отримав ножове поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
“До поліції звернулись працівники рятувально-водолазної служби та повідомили про чоловіка, який проник на затонуле судно Delfi. Коли патрульні прибули на виклик, вказаний чоловік вже був на пірсі. Спілкуючись з інспекторами, громадянин поводив себе агресивно та повідомив, що має із собою пістолет. Охоронці порядку неодноразово вимагали від чоловіка покласти зброю на землю, проте він ніяк не реагував. Коли поліцейські почали затримувати порушника, він чинив опір патрульним та під час затримання поранив поліцейського ножем в ногу”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що, щоб вгамувати чоловіка, на нього наділи кайданки.
“Поліцейський отримав колоту рану ноги, лікарі надали йому необхідну допомогу. На місці працювала слідчо-оперативна група. Зброю вилучили на експертне дослідження. Також, за попередньою інформацією, чоловік поцупив із затонулого корабля канати. Наразі з'ясовуються усі обставини події”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, одесит нацькував собаку на патрульних, копи відреагували пострілом.