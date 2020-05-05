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В Одессе задержали мужчину, залезшего на затонувший танкер Delfi

Киев • УНН

 • 10985 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Одессе задержали мужчину, который незаконно проник на затонувший танкер Delfi, а затем угрожал патрульным полицейским оружием, в результате чего один из них получил ножевое ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

В Одессе задержали мужчину, залезшего на затонувший танкер Delfi

"В полицию обратились сотрудники спасательно-водолазной службы и сообщили о мужчине, который проник на затонувшее судно Delfi. Когда патрульные прибыли на вызов, указанный мужчина уже был на пирсе. Общаясь с инспекторами, гражданин вел себя агрессивно и сообщил, что имеет с собой пистолет. Стражи порядка неоднократно требовали от мужчины положить оружие на землю, однако он никак не реагировал. Когда полицейские начали задерживать нарушителя, он сопротивлялся патрульным и при задержании ранил полицейского ножом в ногу", - говорится в сообщении.

Указано, что, чтобы успокоить мужчину, на него надели наручники.

"Полицейский получил колотую рану ноги, врачи оказали ему необходимую помощь. На месте работала следственно-оперативная группа. Оружие изъяли на экспертное исследование. Также, по предварительной информации, мужчина украл с затонувшего корабля канаты. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия", - указано в сообщении.

Напомним, одессит натравил собаку на патрульных, копы отреагировали выстрелом.

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