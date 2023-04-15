В Одесі запустили електронне опитування про перейменування двох районів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Одесі стартує електронне опитування одеситів щодо перейменування двох районів міста, повідомили в Одеській міськраді, пише УНН.
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Електронне опитування проводитиметься з 10.00 15 квітня 2023 року до 10.00 29 квітня 2023 року на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» у спеціальному електронному сервісі «Громадське обговорення».
Під час електронного опитування пропонується відповісти на питання щодо перейменування районів:
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- перейменувати Малиновський район на Хаджибейський (Так/Ні);
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- перейменувати Суворовський район на Пересипський (Так/Ні).
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До участі в електронному опитуванні допускаються члени територіальної громади міста Одеси, які на момент опитування досягли 18 років та місце проживання яких зареєстровано/задекларовано на території Одеси.
Одна особа може проголосувати з кожного із запропонованих питань.
Нагадаємо
У 2022 році в Україні перейменували майже 10 тисяч топонімів і знесли 145 пам'ятників, 28 з них були присвячені російському письменникові Олександру Пушкіну.