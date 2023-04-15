В Одессе запустили электронный опрос о переименовании двух районов

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Одессе стартует электронный опрос одесситов относительно переименования двух районов города, сообщили в Одесском горсовете, пишет УНН.

Детали

Электронный опрос будет проводиться с 10.00 15 апреля 2023 года до 10.00 29 апреля 2023 года на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

Во время электронного опроса предлагается ответить на вопрос о переименовании районов:

  • переименовать Малиновский район в Хаджибейский (Да/Нет);
  • переименовать Суворовский район в Пересипский (Да/Нет).

К участию в электронном опросе допускаются члены территориальной громады города Одессы, которые на момент опроса достигли 18 лет и место жительства которых зарегистрировано/задекларировано на территории Одессы.

Одно лицо может проголосовать по каждому из предложенных вопросов.

Напомним

В 2022 году в Украине переименовали почти 10 тысяч топонимов и снесли 145 памятников, 28 из них были посвящены русскому писателю Александру Пушкину.

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