В Одесі замінували ще один готель
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Одесі до поліції надійшло ще одне повідомлення про замінювання готелю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.
“Сьогодні, о 16:12 на спецлінію „102“ надійшло анонімне повідомлення про те, що один з готелів в Приморському районі міста Одеси заміновано”, — йдеться в повідомленні.
Також, на місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію щодо мінування восьми об’єктів.
Як повідомляв УНН, сьогодні в аеропорту Одеси екстрено сів літак, що прямував з Києва до Єгипту, через повідомлення про замінування.