В Одессе заминировали еще один отель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе в полицию поступило еще одно сообщение о заминировании отеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
"Сегодня, в 16:12 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что один из отелей в Приморском районе города Одессы заминирован", - говорится в сообщении.
Также, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы.
Напомним, в Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании восьми объектов.
Как сообщал УНН, сегодня в аэропорту Одессы экстренно сел самолет, следовавший из Киева в Египет, из-за сообщения о заминировании.