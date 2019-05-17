В Одессе заминировали еще один отель

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47534 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87913 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100026 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123852 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111850 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе заминировали еще один отель

В Одессе заминировали еще один отель

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе в полицию поступило еще одно сообщение о заминировании отеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Сегодня, в 16:12 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что один из отелей в Приморском районе города Одессы заминирован", - говорится в сообщении.

Также, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы.

Напомним, в Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании восьми объектов.

Как сообщал УНН, сегодня в аэропорту Одессы экстренно сел самолет, следовавший из Киева в Египет, из-за сообщения о заминировании. 

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