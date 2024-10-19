В Одесі внаслідок ракетного удару рф пошкоджено триповерхівку та приватні будинки
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки рф на Одесу пошкоджено триповерхову будівлю та понад 10 приватних будинків. За попередніми даними, інформації про загиблих та постраждалих немає.
Російські окупанти вдарили по Одесі в п'ятницю, 18 жовтня. В результаті атаки в місті пошкоджено житлову забудову. Про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради, пише УНН.
В результаті ракетної атаки на Одесу, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків,
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Як зазначив в.о. Одеського міського голови Олександр Філатов, наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.
Він також повідомив, що після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби.
Нагадаємо
У вересні цього року російські війська завдали удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено інфраструктуру міста та цивільне судно, поранено щонайменше четверо людей.