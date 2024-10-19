В Одессе в результате ракетного удара рф повреждены трехэтажка и частные дома

Российские оккупанты ударили по Одессе в пятницу, 18 октября. В результате атаки в городе повреждена жилая застройка. Об этом сообщили в телеграм-канале Одесского городского совета, пишет УНН.

В результате ракетной атаки на Одессу, по предварительным данным, повреждены трехэтажка и более 10 частных домов, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметил и.о. Одесского городского головы Александр Филатов, на данный момент информация о погибших и пострадавших лицах не поступала.

Он также сообщил, что после выполнения задач оперативными службами к работе будут привлечены коммунальные службы.

Напомним,

В сентябре этого года российские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой «Искандер-М». Повреждена инфраструктура города и гражданское судно, ранены по меньшей мере четыре человека.