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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе в результате ракетного удара рф повреждены трехэтажка и частные дома

В Одессе в результате ракетного удара рф повреждены трехэтажка и частные дома

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 23:03  •  1909 просмотра

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В результате ракетной атаки рф на Одессу повреждено трехэтажное здание и более 10 частных домов. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших нет.

Российские оккупанты ударили по Одессе в пятницу, 18 октября. В результате атаки в городе повреждена жилая застройка. Об этом сообщили в телеграм-канале Одесского городского совета, пишет УНН.

В результате ракетной атаки на Одессу, по предварительным данным, повреждены трехэтажка и более 10 частных домов,

- говорится в сообщении.

Детали

Как отметил и.о. Одесского городского головы Александр Филатов, на данный момент информация о погибших и пострадавших лицах не поступала.

Он также сообщил, что после выполнения задач оперативными службами к работе будут привлечены коммунальные службы.

Напомним,

В сентябре этого года российские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой «Искандер-М». Повреждена инфраструктура города и гражданское судно, ранены по меньшей мере четыре человека.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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