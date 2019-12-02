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В Одесі викрили антиукраїнського інтернет-агітатора

В Одесі викрили антиукраїнського інтернет-агітатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Контррозвідники викрили в Одесі антиукраїнського агітатора, який поширював в інтернеті провокаційні матеріали. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чоловік продовжував активно підтримувати ідею створення так званої "Одеської народної республіки" та пропагував федералізацію південно-східних регіонів України для виходу із нашої держави.

Контррозвідники СБУ задокументували факти розміщення пропагандистом в інтернеті антиукраїнських гасел для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Одеському регіоні. Зловмисник також робив публічні заклики до зміни меж території України та розпалював міжнаціональну ворожнечу.

Чоловік також періодично виїжджав на тимчасово анексовану територію АР Крим, де, за інформацією спецслужби, контактував з особами, які обґрунтовано підозрюються у проведенні розвідувальної діяльності проти України.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність. Наразі зловмиснику здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ухвалою Приморського районного суду Одеси підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Тривають слідчі дії. 

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині проросійського агітатора, який позиціонував себе як прихильник "російського козацтва" російської православної церкви та монархізму.

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