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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42351 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108598 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

В Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

Киев  •  УНН

 • 15599 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Контрразведчики разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства.

Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе. Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную рознь.

Мужчина также периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность. Сейчас злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ задержала в Днепропетровской области пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества" русской православной церкви и монархизма.

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