В Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Контрразведчики разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства.
Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе. Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную рознь.
Мужчина также периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность. Сейчас злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжаются следственные действия.
Напомним, СБУ задержала в Днепропетровской области пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества" русской православной церкви и монархизма.