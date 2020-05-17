В Одесі від коронавірусу помер лікар-реаніматолог
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Одесі від коронавірусу помер 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомилв голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Сьогодні день розпочався з сумної звістки. В Одесі зафіксовано два летальних випадки пацієнтів із коронавірусом.
Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів", - написав Куций.
За його словами, вірус залишається вкрай небезпечним. За минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб. Випадки зафіксовано практично в усіх районах Одещини.
Подільський район — 365;
Одеса — 156;
Біляївський — 71;
Балтський та Ізмаїльський райони — по 21 випадку;
Кодимський — 18;
Білгород-Дністровський — 17;
Кілійський — 15;
Овідіопольський —11;
Чорноморськ та Теплодар — по 7 випадків;
Окнянський — 6;
Болградский та Роздільнянський — по 4 випадки;
Іванівський, Саратський, Тарутинський, Ширяєвський — по 3 випадки;
Южне, Ананьївський, Лиманський – по 2 випадки;
Арцизький, Березівський, Любашівський – по 1 випадку.
"Я звертаюся до кожного: продовжуйте дотримуватися санітарних норм, будьте свідомі та бережіть себе", - наголосив Куций.
Нагадаємо, станом на 17 травня, в Україні на COVID-19 захворіло 3 569 медиків та 1 301 дитина.