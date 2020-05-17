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В Україні на COVID-19 захворіло 3 569 медиків та 1 301 дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 3 569 медиків та 1 301 дитина. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні на COVID-19 захворіло 3 569 медиків та 1 301 дитина

“За минулу добу захворіло 433 особи, з них 32 дитини та 57 медпрацівників... Зафіксовано 17 летальних випадків, при цьому одужало 210 людей. Загалом за весь час пандемії захворіло 18 291 людей, з них 1 301 дитина а також 3 569 медпрацівників. При цьому загалом одужало 5 116 осіб, а летальних випадків 514”, — зазначив міністр.

За його словами, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у місті Києві.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві — 59, Київській області — 54, Львівській — 50 та Чернівецькій — 47”, — додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.

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