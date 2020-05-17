В Україні на COVID-19 захворіло 3 569 медиків та 1 301 дитина

“За минулу добу захворіло 433 особи, з них 32 дитини та 57 медпрацівників... Зафіксовано 17 летальних випадків, при цьому одужало 210 людей. Загалом за весь час пандемії захворіло 18 291 людей, з них 1 301 дитина а також 3 569 медпрацівників. При цьому загалом одужало 5 116 осіб, а летальних випадків 514”, — зазначив міністр.

За його словами, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у місті Києві.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві — 59, Київській області — 54, Львівській — 50 та Чернівецькій — 47”, — додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.