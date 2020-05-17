В Украине на COVID-19 заболело 3569 медиков и 1301 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 3569 медиков и 1301 ребенок. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 433 человека, из них 32 ребенка и 57 медработников ... Зафиксировано 17 летальных случаев, при этом выздоровели 210 человек. Всего за все время пандемии заболело 18291 человек, из них 1301 ребенок а также 3569 медработников. При этом в целом выписаны 5116 человек, а летальных случаев 514", - отметил министр.
По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксирована в Киеве.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 59, Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой области - 47", - добавил Степанов.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19.