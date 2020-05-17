В Одессе от коронавируса умер врач-реаниматолог
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе от коронавируса умер 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Сегодня день начался с печального известия. В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом.
Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавируса и спасают пациентов", - написал Куцый.
По его словам, вирус остается крайне опасным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.
Подольский район - 365;
Одесса - 156;
Беляевский - 71;
Балтский и Измаильский районы - по 21 случая;
Кодымский - 18;
Белгород-Днестровский - 17;
Килийский - 15;
Овидиопольский -11;
Черноморск и Теплодар - по 7 случаев;
Окнянський - 6;
Болградский и Раздельнянский - по 4 случая;
Ивановский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский - по 3 случая;
Южный, Ананьевский, Лиманский - по 2 случая;
Арцизский, Березовский, Любашевский - по 1 случаю.
"Я обращаюсь к каждому: продолжайте соблюдать санитарные нормы, будьте сознательны и берегите себя", - подчеркнул Куцый.
Напомним, по состоянию на 17 мая, в Украине COVID-19 заболело 3569 медиков и 1301 ребенок.