В Одессе от коронавируса умер врач-реаниматолог

"Сегодня день начался с печального известия. В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом.

Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавируса и спасают пациентов", - написал Куцый.

По его словам, вирус остается крайне опасным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

Подольский район - 365;

Одесса - 156;

Беляевский - 71;

Балтский и Измаильский районы - по 21 случая;

Кодымский - 18;

Белгород-Днестровский - 17;

Килийский - 15;

Овидиопольский -11;

Черноморск и Теплодар - по 7 случаев;

Окнянський - 6;

Болградский и Раздельнянский - по 4 случая;

Ивановский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский - по 3 случая;

Южный, Ананьевский, Лиманский - по 2 случая;

Арцизский, Березовский, Любашевский - по 1 случаю.

"Я обращаюсь к каждому: продолжайте соблюдать санитарные нормы, будьте сознательны и берегите себя", - подчеркнул Куцый.

Напомним, по состоянию на 17 мая, в Украине COVID-19 заболело 3569 медиков и 1301 ребенок.