В Одесі учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання

Так, повідомляється, що станом на 30 листопада в школах Одеси на карантин переведені 223 класи, що на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Зокрема, за даними міськради, значне збільшення відбулося 26 і 27 листопада.

Крім того, повідомляється, що внаслідок різних захворювань наразі хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19. Більшість хворих – це викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів.

"У зв'язку із зростанням захворюваності серед вчителів і необхідністю перервати контакти між дітьми, сьогодні, 30 листопада 2020 року, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянуто питання про перехід 5-11-х класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року. Мер Одеси Геннадій Труханов дав доручення міській комісії ТЕБ та НС підготувати відповідне рішення", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, раніше у Київській міській державній адміністрації закликали батьків та їхніх дітей утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках.