В Одессе учащихся 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

Так, сообщается, что по состоянию на 30 ноября в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. В частности, по данным горсовета, значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября.

Кроме того, сообщается, что в результате различных заболеваний сейчас болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Большинство больных - это преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников.

"В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020 года, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года. Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии ТЭБ и ЧС подготовить соответствующее решение", - сообщили в горсовете.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации призвали родителей и их детей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, в частности, от проведения традиционных концертов в школах и детсадах.