В Одесі у чоловіка вкрали майже 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Одесі у чоловіка вкрали майже 15, мільйона гривень. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вчора в Одесі 4 чоловіки в балаклавах побили чоловіка та заволоділи його сумкою і якій знаходилось 700 тис. гривень та 23 тисячі доларів.
Потерпілий намагався зупинити автомобіль, кинувшись на його капот, але впав після того, як в нього вистрілили. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав.
Як повідомляв УНН, В Миколаєві двоє невідомих скоїли розбійний напад на зал ігрових автоматів в Корабельному районі міста.