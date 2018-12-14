В Одессе у мужчины украли почти 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Одессе у мужчины украли почти 15 миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вчера в Одессе 4 человека в балаклавах избили мужчину и завладели его сумкой и которой находилось 700 тыс. гривен и 23 000 долларов.
Пострадавший пытался остановить автомобиль, бросившись на его капот, но упал после того, как в него выстрелили. Мужчина телесных повреждений не получил.
Как сообщал УНН, в Николаеве двое неизвестных совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов в Корабельном районе города.