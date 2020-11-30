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В Одесі судитимуть прокурора, який вимагав 25 тис. дол. за непритягнення до відповідальності

В Одесі судитимуть прокурора, який вимагав 25 тис. дол. за непритягнення до відповідальності

Київ • УНН

 • 11366 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Одесі постане перед судом прокурор, який вимагав 25 тисяч доларів від громадянина за непритягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.

“Встановлено, що прокурор за пособництва свого знайомого одержав 25 тис. доларів США за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності, а також зміну кваліфікації у провадженні стосовно іншої особи та подальшого звільнення її від кримінальної відповідальності”, - йдеться в повідомленні.

Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з місцевих прокуратур м. Одеси та пособника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

“Досудове розслідування здійснювалося слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань. Підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватиметься прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора”, - зазначили в прокуратурі.

Додамо, що слідчого в особливо важливих справах одного із підрозділів Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях судитимуть за вимагання 30 тис. доларів США хабаря за зміну правової кваліфікації злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.

Українські Національні Новини

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