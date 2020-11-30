В Одесі судитимуть прокурора, який вимагав 25 тис. дол. за непритягнення до відповідальності

“Встановлено, що прокурор за пособництва свого знайомого одержав 25 тис. доларів США за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності, а також зміну кваліфікації у провадженні стосовно іншої особи та подальшого звільнення її від кримінальної відповідальності”, - йдеться в повідомленні.

Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з місцевих прокуратур м. Одеси та пособника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

“Досудове розслідування здійснювалося слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань. Підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватиметься прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора”, - зазначили в прокуратурі.

Додамо, що слідчого в особливо важливих справах одного із підрозділів Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях судитимуть за вимагання 30 тис. доларів США хабаря за зміну правової кваліфікації злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.