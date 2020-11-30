В Одессе будут судить прокурора, который требовал 25 тыс. долл. за непривлечение к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Одессе предстанет перед судом прокурор, который требовал 25 тысяч долларов от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
"Установлено, что прокурор при пособничестве своего знакомого получил 25 тыс. долларов США за непривлечение гражданина к уголовной ответственности, а также изменение квалификации в производстве относительно другого лица и последующего освобождения его от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении прокурора одной из местных прокуратур г. Одессы и пособника по факту получения неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).
"Досудебное расследование осуществлялось следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований. Поддержание публичного обвинения в уголовном производстве будет обеспечиваться прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора", - отметили в прокуратуре.
Добавим, что следователя по особо важным делам одного из подразделений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях будут судить за вымогательство 30 тыс. долларов США взятки за изменение правовой квалификации преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврата изъятого имущества.