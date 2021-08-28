В Одесі сьогодні відбудеться ЛГБТ-марш: програма заходу

Деталі

“Головна подія Сьомого фестивалю квір-культури “Одеса Прайд 2021” Прайд Хода відбудеться в суботу, 28 серпня”, - наголосили організатори.

Зазначається, що попри численні погрози від противників проведення Ходи, організатори та представники Національної поліції України провели конструктивний діалог, та досягли компромісного рішення щодо безпечного маршруту Ходи.

Цитата

“Жити вільно, жити без страху" — слоган цьогорічного прайда. І ми запрошуємо всіх, хто хоче будувати суспільство без насильства і ненависті, кого турбують питання особистої безпеки і безправ'я людини в Україні, долучитися до нашої Ходи”, - додали в організації.

Розклад заходу

16.00 — 17.00 — збір учасників, прохід на стартову локацію (Стара Одеса)

16.30 — 17.30 — спіч-майданчик, виступи гостей Ходи.

17.30 — 18.00 — шикування колони.

18.00 — Прайд Хода, вільний мікрофон.

19.00 — завершення Ходи, роз’їзд учасників.

Нагадаємо

Посольство Сполучених Штатів в Україні випустило попередження для безпеки громадян США у зв'язку з проведенням ЛГБТ-прайдів в Одесі, Харкові та Києві.

Відомство зазначило, що існує ймовірність насильства поблизу мітингів, оскільки вони привернули значну негативну увагу екстремістських груп в Інтернеті.

У зв’язку з цим, у місії США в Україні рекомендували дотримуватись наступних безпекових заходів.

Напередодні ЛГБТ маршу в Одесі, учасникам маршу почали поступати погрози. Правозахисники з Amnesty International закликали владу відреагувати.