В Одесі сьогодні не будуть працювати тролейбуси і трамваї

Цитата

"Сьогодні, 30 грудня, громадський електричний транспорт працювати не буде", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що після ворожої атаки без світла залишаються близько 400 тисяч абонентів.

Внаслідок влучань вранці 29 грудня є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що більшість громад Одеського району та Одеса були без світла.