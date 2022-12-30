В Одесі сьогодні не будуть працювати тролейбуси і трамваї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У п'ятницю, 30 грудня, в Одесі не буде працювати громадський електротранспорт. Такі обмеження запроваджують з метою заощадження електроенергії. Про це повідомила пресслужба мерії міста, інформує УНН.
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"Сьогодні, 30 грудня, громадський електричний транспорт працювати не буде", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що після ворожої атаки без світла залишаються близько 400 тисяч абонентів.
Внаслідок влучань вранці 29 грудня є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що більшість громад Одеського району та Одеса були без світла.