В Одессе сегодня не будет работать троллейбусы и трамваи

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В пятницу, 30 декабря, в Одессе не будет работать общественный электротранспорт. Такие ограничения вводятся с целью экономии электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города, информирует УНН

Цитата 

"Сегодня, 30 декабря, общественный электрический транспорт работать не будет", – говорится в сообщении

Дополнение

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что после вражеской атаки без света остаются около 400 тысяч абонентов. 

В результате попаданий утром 29 декабря есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего большинство громад Одесского района и Одесса были без света.

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