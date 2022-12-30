В Одессе сегодня не будет работать троллейбусы и трамваи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В пятницу, 30 декабря, в Одессе не будет работать общественный электротранспорт. Такие ограничения вводятся с целью экономии электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города, информирует УНН.
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"Сегодня, 30 декабря, общественный электрический транспорт работать не будет", – говорится в сообщении.
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Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что после вражеской атаки без света остаются около 400 тысяч абонентов.
В результате попаданий утром 29 декабря есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего большинство громад Одесского района и Одесса были без света.